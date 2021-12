Plus belle la vie : ce soir, Benjamin prêt à quitter Sylvia (résumé + vidéo épisode 4439 PBLV du 23 décembre 2021)

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4439 du jeudi 23 décembre 2021 – Alors qu’Estelle continue de tromper Francesco avec Benjamin dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », ce soir les choses pourraient bien évoluer entre eux… En effet, Benjamin est prêt à quitter Sylvia pour Estelle !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4439

Mirta fait la connaissance d’Akira, la plus jeune fille des Castel. C’est une petite fille un peu spéciale et un peu madame je sais tout. Akira fait également la connaissance de Luna et lui fait remarquer qu’elle a les mêmes résidus de terre que Bastien sous ses chaussures… De son côté, Luna est ulcérée par les méthodes de Barrault mais Bastien a une solution. Il se rend dans le bureau de Barrault et lui fait croire à son côté sombre en lui montrant une photo de lui et de son ami Santos, un parrain d’un puissant cartel Colombien, qui a l’intention de racheter le Céleste…



Noel approche et il va se falloir se relayer pour s’occuper de Raphael au moment du repas. Emilie et Yolande cherchent un cadeau qui pourrait soulager Patrick et Babeth comme exemple des casques anti-bruit. Avec Aurore, tout est facile et Boher profite à fond de son congé paternité…

Estelle et Benjamin se réveillent l’un contre l’autre. Si Benjamin serait prêt à quitter Sylvia pour Estelle, cette dernière est complétement perdue…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4439 du 23 décembre

