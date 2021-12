Plus belle la vie : ce soir, Estelle quitte Benjamin (résumé + vidéo épisode 4444 PBLV du 30 décembre 2021)

4.2 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4444 du jeudi 30 décembre 2021 – Estelle met un terme à son histoire avec Benjamin ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, après avoir appris qu’il voyait une troisième femme, Estelle confronte Benjamin, qui n’a aucun remord.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4444

Elodie met en garde Luna, elle n’hésitera pas à lui faire du mal si elle s’approche encore une fois de sa famille. Luna se confie à Bastien et découvre jusqu’où il est capable d’aller par amour pour elle. Il lui promet qu’ils ne seront pas séparés. Entre Bastien et Elodie rien en va plus et ils se donnent en spectacle devant les enfants. Hugo, qui se demande ce qui se passe, propose à ses parents de faire comme d’habitude quand ils s’engueulent : partir en mer tous les deux…



Estelle est en colère et ne digère pas la trahison de Benjamin. Francesco dévoile la vérité à sa sœur mais cette dernière semble hésiter à rompre et manque de confiance en elle. Francesco et Benjamin s’affrontent à tel point qu’Estelle est mal à l’aise et craint d’être démasquée…

François accepte de laisser Kilian organiser la soirée. Pendant la soirée, François passe au bar et Betty découvre que Kilian n’est pas le patron des lieux…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4444 du 30 décembre

