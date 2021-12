Plus belle la vie : ce soir, Thomas victime d’une agression (résumé + vidéo épisode 4428 PBLV du 8 décembre 2021)

4.4 ( 7 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4428 du mercredi 8 décembre 2021 – Thomas va être victime d’une agression sur la place du Mistral ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». Et contre toute attente, c’est son frère, François, qui va prendre sa défense et neutraliser son agresseur !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4428

Betty offre un collier à Léa mais cette dernière, pas dupe, lui demande de le rendre à sa propriétaire. Boher réalise que les survivalistes vivent dans un état misérable et que Francis a besoin de Vidal pour les siens. Boher essaie de convaincre Francis d’amener ses troupes à l’hôpital mais Francis ne veut pas qu’ils se fassent inoculer de vaccins. Boher lui demande s’il est prêt à sacrifier sa fille sur l’hôtel de ses croyances, sous le regard des survivalistes et de Jérémie…



Bahya raconte son parcours difficile à François. Elle l’accuse de vivre confortablement alors qu’il pourrait partager. François lui confie l’origine de son traumatisme. Réfugié sur une branche pendant Katrina, il avait rattrapé une femme qui nageait mais le courant était trop fort et il l’a vu mourir sous ses yeux…

Il y a toujours une forte tension sexuelle entre Estelle et Benjamin. Francesco confie à Estelle qu’il a du mal avec Benjamin et qu’il ne le sent pas…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4428 du 8 décembre

