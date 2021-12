Plus belle la vie en avance : Akira prête à balancer Luna (vidéo PBLV épisode n°4441)

5 ( 5 )

Akira pourrait bien faire exploser le secret de Luna et Bastien dans votre feuilleton de France 3 Plus belle la vie. En effet, alors qu’ils entretiennent une relation, la fille de Bastien, Akira, va découvrir la vérité.







Et dans l’épisode de lundi prochain, Akira est prête à révéler la vérité à sa mère afin de se débarrasser de Luna !







Pendant que Sunalee et Hugo présentent à Luna leur projet du nouveau Céleste, Akira et Pablo complotent à voix basse. Akira voudrait faire éclater la vérité au grand jour, mais Pablo l’en empêche pour protéger Hugo.

Elodie, qui ignore tout de la relation de son mari avec Luna, demande à Luna et Mirta de faire partie intégrante de leur projet d’hôtel. Le contact entre Akira et Luna passe mal, et cette dernière n’arrive pas à amadouer la jeune fille…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4441 du 27 décembre 2021

