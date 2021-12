Plus belle la vie en avance : Estelle et Benjamin, c’est fini (vidéo PBLV épisode n°4444)

4.3 ( 3 )

Alors que Francesco a surpris Benjamin avec une autre femme dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie, Estelle va tomber de haut en apprenant qu’il y a encore une autre femme !







Et dans l’épisode de jeudi prochain, Estelle confronte Benjamin, qui assume et n’a aucun remord. Une confrontation qui met un terme à leur relation extra-conjugale.







Estelle est en colère et ne digère pas la trahison de Benjamin. Francesco dévoile la vérité à sa sœur mais cette dernière semble hésiter à rompre et manque de confiance en elle. Francesco et Benjamin s’affrontent à tel point qu’Estelle est mal à l’aise et craint d’être démasquée…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4444 du 30 décembre 2021



