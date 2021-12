Un si grand soleil en avance : Anissa rejoint la coloc (résumé + vidéo épisode n°807 du 29 décembre 2021)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 29 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle rejoint la coloc ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Il s’agit d’Anissa, qui s’en va à nouveau de chez sa mère pour vivre en colocation.







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 807



Maryline accueille Anissa à la coloc. Ludo et Davia sont ravis et la trouvent adorable. Mais Bilal est plus mitigé, il la trouve trop jeune et a peur qu’elle fasse trop la fête… Les autres se moquent de lui.

Et alors que l’avenir semble s’éclaircir pour Eliott, Virgile se retrouve malgré lui dans une terrible situation. Pendant ce temps, l’incompréhension grandit entre Yasmine et Anissa…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 29 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

