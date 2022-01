Ici tout commence du 13 janvier : et les finalistes du concours sont... (résumé + vidéo épisode 314)

4.8 ( 6 )

Ici tout commence du 13 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 314 – C’est ce soir que le chef Sarran va annoncer les noms des finalistes du concours de la meilleure école de cuisine dans votre série « Ici tout commence ». Teyssier espère que Louis va être éliminé… Mais le jury en a décidé autrement !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : le concours commence, Noémie se venge, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 janvier)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 314



Publicité





L’heure est arrivée pour le chef Sarran d’annoncer les binômes sélectionnés pour la finale du concours de la meilleure école de cuisine ! Le suspense est à son comble… L’équipe de Louis et Enzo sera opposée à celle du Chef Teyssier et Maxime.

Pour contrer Louis, Teyssier et Maxime cherchent une nouvelle stratégie et de nouveaux alliés. En plein conflit, Hortense confie à Mehdi ses doutes sur leur relation. Décidée à ne pas se morfondre, Noémie organise une fête et remue le couteau dans la plaie de Gaëtan.

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 13 janvier

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note