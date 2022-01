Ici tout commence du 12 janvier : Elodie ment face à Maxime (résumé + vidéo épisode 313)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 12 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 313 – Après les révélations de Maxime la veille et l’interruption du concours, ce soir Elodie ment dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, elle refuse de reconnaitre que la cheffe Cardon la maltraite et fait passer Maxime pour un menteur…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : le concours commence, Noémie se venge, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 janvier)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 313



Publicité





Maxime accuse la cheffe Cardon de maltraiter Elodie, il l’a vu de ses propres yeux. Malgré cela, Elodie affirme tant bien que mal le contraire. Le chef Sarran et Antoine vont-ils décider d’interrompre le concours ?

Maxime et Teyssier rencontrent des difficultés pour faire tomber Louis. A l’issue de la deuxième épreuve, le chef Sarran et le jury font face à un dilemme. Clotilde espère raviver la flamme avec Guillaume, mais Laetitia décide de sortir le grand jeu. Au potager, c’est l’heure de la confrontation entre Antoine et Souleymane.

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 12 janvier

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note