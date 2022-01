Plus belle la vie : ce soir, Bastien veut récupérer Luna (résumé + vidéo épisode 4455 PBLV du 14 janvier 2022)

5 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4455 du vendredi 14 janvier 2022 – Bastien veut récupérer Luna ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Luna est perdue et ne sait plus où elle en est, d’autant qu’elle pense que les enfants d’Elodie ne vont pas apprécier…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4455

Le lendemain, Bastien ne dit pas à Luna qu’il l’a surprise en train de fouiller. Cette dernière montre les photos prises du carnet à Boher et Ariane et beaucoup de pages sont écrites dans une langue asiatique. Pour Boher, ces phrases ont un sens et il faut les traduire. Revel accepte de lui laisser du temps pour aller jusqu’au bout de son idée. De son coté, Bastien fait face à la déstresse de Sunalee qui pleure l’absence de sa mère…



Mouss est complètement débordé et croule sous les demandes. Il doit en plus gérer Karine Langlois, la mère de Jules qui n’est pas d’accord avec la note que son fils a reçu par son professeur de mathématiques, M. Kraus. Nathan prévient Mouss : ce professeur n’est pas commode…

Manon sabote définitivement les chances de Kalya d’être embauchée. Elle se présente pour le poste et fait très bonne impression…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4455 du 14 janvier

