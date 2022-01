« Maison à vendre » du 21 janvier 2022 : ce soir sur M6, Stéphane Plaza va trouver un intérieur très moche…

5 ( 6 )

« Maison à vendre » du 21 janvier 2022. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play. Une soirée immo au cours de laquelle Stéphane Plaza ne va pas hésiter un seul instant à dire ce qu’il pense d’un intérieur qu’il trouve particulièrement moche.







« Maison à vendre » du 21 janvier 2022

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Brigitte et à Élisabeth.

🏠 À Saint-Malo, Brigitte, 67 ans, vit dans une jolie maison depuis 40 ans mais ne parvient plus à s’en sortir financièrement. De sa mère, elle a hérité d’une maison plus petite qui correspond mieux à ses besoins. Elle espère donc vendre sa maison au plus vite mais depuis 9 mois et une vingtaine de visites, la vente n’a toujours pas eu lieu… la décoration très personnelle de Brigitte y est sûrement pour quelque chose… Stéphane Plaza va se déplacer dans la jolie ville fortifiée pour lui venir en aide et débloquer la situation ! Emmanuelle Rivassoux va tout mettre en œuvre pour faire ressortir le charme de cette belle maison bretonne. Sans oublier, pour nos 2 experts, de profiter des plaisirs malouins !

🏠 À Argenteuil, dans le Val-d’Oise, Elisabeth, 52 ans, a pour mission de vendre l’appartement de son « tonton Robert » au plus vite. Il y a 2 ans, il a dû être placé dans un EHPAD et Elisabeth, qui a obtenu sa tutelle, n’arrive plus à payer les traites de l’appartement et les frais de l’EHPAD. La vente de l’appartement de tonton Robert résoudrait tout. Mais Elisabeth ne sait pas comment s’y prendre. Elle a pourtant le soutien et la présence de toutes ses cousines dont elle est très proche. Elles ont donc fait appel à Stéphane Plaza qui va voler au secours de cette « cousinade » pour accélérer la vente tant espérée. Sophie Ferjani va transformer chaque pièce pour moderniser tout l’appartement, en gardant un côté très chaleureux !



"Alors là, on peut dire que c'est moche !"

Vendredi, Stéphane Plaza viendra en aide à Elisabeth et Brigitte pour vendre leurs maisons… 🏡#MAV, vendredi à 21.10 pic.twitter.com/spP2OUcd6R — M6 (@M6) January 19, 2022

Bref, mais vous l’aurez compris, Stéphane Plaza va devoir de nouveau redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour attirer de nouveaux acheteurs. Retrouvez « Maison à vendre » dès 21h10 sur M6.

