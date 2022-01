« NINJA WARRIOR » du 21 janvier 2022 : ce soir l’épisode 3 sur TF1

5 ( 5 )

« NINJA WARRIOR » du 21 janvier 2022. Troisième épisode de la nouvelle saison de « NINJA WARRIOR » ce soir à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.fr. Présenté par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, votre jeu est de retour pour une 6ème édition avec désormais non plus 2, mais 3 parcours pour atteindre la Finale : le parcours de qualification, les Battles de la Tour d’Acier et les demi-finales.







Publicité











Publicité





« NINJA WARRIOR » du 21 janvier 2022

Pour mémoire, cette saison, dès les qualifications, le chrono sera plus que jamais déterminant pour la suite du parcours pour tous les candidats. Les meilleurs candidats devront vaincre à la fois le parcours mais aussi gravir la mythique « Tour des Héros » plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel. Car, et cela ne vous aura probablement pas échappé, cela fait maintenant 3 saisons qu’il demeure invaincu : 1er homme debout en saison 3, il était devenu le 1er Ninja Warrior de France en saison 4, avant d’échouer l’année dernière à quelques centimètres du buzzer. Cette année, il remet une nouvelle fois son titre en jeu.

Pour une présentation complète de cette nouvelle saison : cliquez ICI

« NINJA WARRIOR » vidéo

En attendant de découvrir cette nouvelle émission (re)découvrez en images un extrait d’une émission précédente. Aujourd’hui les larmes de Clément Gravier, adet des frères Gravier, en larmes à la fin de son parcours….



Publicité





Et pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1. Et Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note