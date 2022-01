Plus belle la vie : ce soir, Bastien s’allie à la police (résumé + vidéo épisode 4464 PBLV du 27 janvier 2022)

5 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4464 du jeudi 27 janvier 2022 – Bastien vient parler à la police et leur proposer un deal ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Ils vont s’allier pour libérer Elodie et arrêter Carillo…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Manon embrasse Patrick, Emma s’en va, Kévin se fait tirer dessus (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4464

Bastien réussit à se faufiler dans la villa pendant que Luna fait diversion et klaxonne devant la maison. Elodie est paniquée de voir Bastien et a peur. Si Bastien s’interpose, Carillo le tuera lui et les enfants. L’inauguration du Céleste aura lieu demain et Eugénie essaie de savoir par tous les moyens le nouveau nom de l’hôtel. Sunalee est dans une souffrance extrême concernant Elodie mais pour sa sécurité Bastien ne peut pas lui dire qu’elle est vivante…



Publicité





Les ados ne peuvent pas rester à Marseille et aller contre la décision de leur mère. François pense que c’est mieux pour eux contrairement à Thomas qui ne veut pas les abandonner. L’idée d’une séparation géographique entre Noé et Lola est dure à accepter. De même pour Kilian qui refuse d’habiter loin de Betty…

L’obsession d’Abdel pour Alison lui fait perdre ses moyens au travail. A l’autoécole, il craque et pleure devant Ophélie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4464 du 27 janvier

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note