Plus belle la vie : ce soir, Luna fait parler Bastien (résumé + vidéo épisode 4449 PBLV du 6 janvier 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4449 du jeudi 6 janvier 2022 – Bastien est finalement libéré par la police ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Luna tente de comprendre et fait parler Bastien, qui lui parle de la nuit du drame…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4449

Bastien sort du commissariat, et est attendu par Hugo et Pablo. Akira et Sunalee ont refusé de venir chercher leur père, le croyant coupable. Boher n’a rien loupé de cette scène. Eugénie est venue fouiller au Céleste pour en savoir plus sur la famille Castel. Elle sent que Thomas ne lui dit pas tout et comprend qu’il y a un lien entre Luna et Bastien. Ce dernier met les choses au clair avec ses enfants ; Luna est quelqu’un de confiance et lui n’a rien à voir avec la disparition de leur mère…



Sylvia a retrouvé Benjamin qui profite de sa détresse. Il voudrait qu’elle récupère sa part du food truck auprès de Francesco. Estelle accompagne Francesco au rendez-vous avec Benjamin et Sylvia mais deux agresseurs envoyés par le chirurgien leur tombent dessus…

François et Thomas sont convoqués chez Rochat pour parler des absences répétitives de Kilian au Lycée. Thomas et François se donnent en spectacle et ne sont pas d’accord sur l’avenir de leur petit frère…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4449 du 6 janvier

