Audiences TV prime 5 janvier 2022 : « À mon tour » plus fort que « The Undoing »

5 ( 8 )

Audiences TV prime 5 janvier 2022. Hier soir victoire de France 2 dans la course à l’audience de la première partie de soirée. La chaîne proposait le téléfilm inédit « À mon tour » avec François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas dans les rôles principaux.







Publicité











Publicité





Et ce sont 3.95 millions de curieux qui ont répondu à l’appel soit 19% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 5 janvier 2022 : autres chaînes

TF1 prend la seconde place avec la lancement de la mini-série « The Undoing » portée par Nicole Kidman et Hugh Grant. Verdict : 3.80 millions de téléspectateurs et 19.3% de part de marché sur l’ensemble du public. Petite déception donc mais place de leader sur cibles avec 24.6% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Publicité



#Audiences @TF1 📌 Très bon lancement pour la nouvelle série #TheUndoing hier soir :

✅ 4M de tvsp pour le 1er épisode

✅ 25% de pda FRDA-50a

✅ 20% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes) A suivre mercredi prochain @TF1

Retrouvez la 1ere soirée en replay @MYTF1 pic.twitter.com/9Xzt4s1Rre — TF1 Pro (@TF1Pro) January 6, 2022

France 3 complète le podium avec son magazine « Des racines et des ailes ». Le thème de ce premier numéro « L’héritage fabuleux des Normands » a convaincu 2.01 millions de personnes soit 10% des téléspectateurs.

M6 suit avec « Qui veut être mon associé ? ». Le lancement de cette saison 2 a réuni 1.86 million de téléspectateurs soit 9.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran Et si cela paraît faible, sachez que c’est une pda record pour le programme.

Et c’est Arte qui complète le top 5 avec le film « Suzanne » vu ou revu par 775.000 cinéphiles (3.6% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note