« Secrets d’histoire » du 10 janvier 2022 : ce soir sur France 3, numéro inédit dédié à Molière

« Secrets d’histoire » du 10 janvier 2022. Ce soir, dans un numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern nous propose d’en découvrir un peu plus sur Molière et ce à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours. Titre de ce numéro exceptionnel :« Molière et ses mystères… »







Dans ce nouveau « Secrets d’histoire » inédit, Stéphane Bern nous propose de démasquer Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.

On ne sait pas de source sûre quand il est né, pourquoi il porte son nom, pourquoi il a consacré sa vie au théâtre, s’il a vraiment écrit l’intégralité d’une œuvre qui a fait sa légende, s’il a épousé la fille ou la sœur de son ancienne maîtresse, voire sa propre fille, quelles pensées il a laissé sur ses papiers intimes puisqu’ils ont tous disparu, quel homme il était en réalité, pourquoi il est mort prématurément en pleine gloire, bref Molière demeure aujourd’hui encore un mystère. Qui continue de fasciner et de diviser les biographes.

Molière est de fait l’auteur français le plus joué à travers le monde, et chacun connaît au moins une réplique de l’Avare, du Misanthrope, du Bourgeois Gentilhomme ou des Fourberies de Scapin, mais pour le comprendre, il faut marcher au cœur de Paris dans les pas d’un jeune fils de la bourgeoisie commerçante, suivre le comédien qui a sillonné la France pour faire ses classes, le protégé de Louis XIV au Louvre et à Versailles, l’humoriste génial qui a bousculé un XVIIème siècle souvent religieux et rigoriste, l’artiste qui a inventé la comédie-ballet aux côtés de Lully de Vaux-Le-Vicomte à Chambord, l’amoureux qui a épousé et défendu la cause des femmes, et le chef de troupe qui a peut-être mis en scène sa propre fin, avant de devenir immortel.



Alors que la Comédie-Française, fondée peu de temps après sa mort et habitée par son souvenir, s’apprête à célébrer les 400 ans de son baptême, Molière n’a pas fini de faire vibrer son public.

Avec la participation de

Fabrice Luchini, acteur

Francis Huster, acteur

Franck Ferrand, écrivain et animateur

Virginie Girod, historienne

Georges Forestier, historien

Jean-Christian Petitfils, historien

Christophe Mory, historien

🔵 𝟰𝟬𝟬 𝗔𝗡𝗦 🎂 | Molière, comédien et dramaturge français, tout le monde connaît ses œuvres… Mais connaissez-vous vraiment le personnage ? ✅ Rendez-vous 𝗹𝘂𝗻𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗶𝗿 à 𝟮𝟭𝗵𝟭𝟬 avec @bernstephane sur @france3 😉 pic.twitter.com/gL0VcGQWZO — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) January 3, 2022

Molière, comédien et dramaturge français, tout le monde connaît ses œuvres… Mais connaissez-vous vraiment le personnage ? Ce soir Stéphane Bern nous dira tout ou presque sur Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière !

