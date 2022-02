Audiences TV prime 17 février 2022 : « Léo Matteï » larde leader devant « Pékin Express »

5 ( 2 )

Audiences TV prime 17 février 2022. Hier soir c’était le retour de « Léo Matteï » sur TF1 pour une nouvelle saison inédite. Et le succès s’est confirmé avec 4.66 millions de fidèles pour 23.5% de part de marché sur l’ensemble du public.







Audiences TV prime 17 février 2022 : « Pékin Express » leader sur cibles

On retrouve ensuite M6 et la 2ème étape de « Pékin Express : sur les terres de l’Aigle royal ». Hier soir 2.32 millions d’aventuriers ont répondu à l’appel, soit 12.4% de l’ensemble public. Mais M6 était leader sur cibles avec 26.4% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl) et les moins de 50 ans. Notez aussi 35% sur les 15-34 ans.

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « 9 mois ferme » de et avec Albert Dupontel vu ou revu par 1.80 million de personnes soit 8.5% des téléspectateurs.

France 2 est faible avec « Élysée 2022 » dont l’invité était Yannick Jadot. Hier soir seuls 1.30 million de Français ont répondu à l’appel soit 6.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

W9 complète le top 5 avec le match Marseille / FK Qarabag en ligue Europa de football. 1.30 millions de footeux ont ont assisté à la victoire de l’OM par 3 buts à 1 (pda 6.3%)

