Ce soir, le binôme caché dans « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal » (VIDEO épisode 2)

Pékin Express au programme TV du jeudi 17 février 2022 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour la diffusion de l’épisode 2 de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal ». Et alors que Alex et Sylvie ont été éliminés lors du premier épisode jeudi dernier, ce soir ils sont finalement de retour en tant que binôme caché !







A suivre dès 21h05 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Ils vont devoir faire la même étape que les autres binômes mais sans se faire repérer.

Rappelons que cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors enivrants des Émirats arabes unis.



Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal, résumé de l’épisode 2

Pour cette 2e étape de l’aventure, les candidats s’enfoncent encore un peu plus dans les montagnes vertigineuses du Kirghizistan. Ils emprunteront des routes au milieu d’un paysage aride et dépeuplé, jusqu’au sublime lac artificiel de Toktogul.

Une surprise inattendue viendra pimenter la course, plus serrée que jamais, et les équipes n’auront jamais déployé autant de stratégies et d’idées !

Cache-cache et course poursuite sont au rendez-vous de cette étape !

Quelle équipe sera éliminée lors de cette 2e étape ? Quel binôme n’aura peut-être pas la chance de voir l’Ouzbékistan ?

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait de l’épisode de ce soir.

"Elle est d'une drôle de couleur" 😂

