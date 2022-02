Ici tout commence du 25 février : Teyssier déterminé à retrouver son agresseur (résumé + vidéo épisode 344)

4.5 ( 8 )

Ici tout commence du 25 février, résumé et vidéo de l’épisode 344 – Après la violente agression dont il a été victime hier soir, Teyssier est déterminé à retrouve le responsable dans votre série « Ici tout commence ». Et Emmanuel est convaincu qu’il s’agit d’Anaïs ! Constance pense qu’il ne faut pas l’accuser trop vite et Charlène pense à Lionel…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 344



Teyssier s’est fait agresser dans la rue et soupçonne Anaïs d’être la responsable. Charlène est prête à tout pour démasquer le responsable. Elle est persuadée d’une chose : c’est un pro végétarien !

En cuisine, Jasmine ne supporte plus ni la vue, ni l’odeur de la viande. Un malentendu entre Laetitia et Kelly entraîne des conséquences désastreuses entre mère et fille. Théo fait une importante révélation à Marta.

Ici tout commence – extrait vidéo du 25 février

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

