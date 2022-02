Ici tout commence du 22 février : Anaïs et Lisandro, c’est fini (résumé + vidéo épisode 341)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 22 février, résumé et vidéo de l’épisode 341 – Anaïs et Lisandro, c’est fini ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Anaïs vient récupérer ses affaires chez Lisandro et lui confirme sa décision de se séparer. Pour elle, leurs désaccords ne sont pas compatibles avec leur couple…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 341



Anaïs a pris sa décision et décide de quitter Lisandro. Il tente de la raisonner mais rien ne peut la faire changer d’avis. Ils ne se comprennent plus et ne sont visiblement plus sur la même longueur d’onde…

Rose confronte Lisandro à ses contradictions : il ne peut pas jouer les profs avec Anaïs. En cours de pâtisserie, Deva fait face à un ingrédient qui lui est totalement inconnu. De son côté, Ambre tente de ne pas briser le cœur de ceux qu’elle aime.

Ici tout commence – extrait vidéo du 22 février

