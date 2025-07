Secret Story estimations : Pimprenelle et Aïmed en avance, Adrien et Célia en danger (SONDAGE)

Publicité





Secret Story estimations nominations 4 – Premières estimations de notre sondage sur les nominations de la semaine dans Secret Story alors que cette semaine et suite aux anneaux de pouvoirs des anciens, Adrien, Aïmed, Célia et Pimprenelle sont nominés et donc soumis aux votes des téléspectateurs. L’un d’eux quittera définitivement l’aventure à l’issue du prime de jeudi soir !











Selon les résultats recueillis ce matin :

🔹 Pimprenelle arrive en tête avec 35,5 % des suffrages, confirmant un solide capital sympathie auprès du public.

🔹 Elle est suivie de Aïmed, qui récolte 31,4 % des voix et semble lui aussi en bonne voie pour poursuivre l’aventure.

🔹 En revanche, Adrien (17,3 %) et Célia (15,7 %) apparaissent plus fragiles dans cette première tendance.

Mais attention, rien n’est encore joué ! ⚠️ Ce sondage est à visée purement indicative et ne reflète pas les votes officiels. Seuls les votes sur les canaux officiels de l’émission comptent réellement pour décider quel candidat sera sauvé lors du prime.



👉 Continuez à voter pour sauver votre candidat préféré et restez connectés sur Stars-Actu.fr pour suivre l’évolution du sondage au fil des prochaines heures !

📺 Rendez-vous demain soir sur TFX pour le verdict final, lors d’un prime qui s’annonce riche en rebondissements !

Sondage Secret Story 13 nominations 4 : qui doit rester ?

Qui doit rester ? Adrien Aïmed Célia Pimprenelle Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.