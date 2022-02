Plus belle la vie : ce soir, Kévin s’est fait tirer dessus ! (résumé + vidéo épisode 4472 PBLV du 8 février 2022)

4.9 ( 7 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4472 du mardi 8 février 2022 – Kévin est hospitalisé après s’être reçu une balle ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, un homme a tiré sur Kévin mais par chance, il l’a raté et la balle n’a fait que lui effleurer le crâne… Emilie est à son chevet !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4472

Les Nebout sont réveillés par l’appel d’Éric, quelqu’un a tiré sur Kevin. Il est à l’hôpital et sorti d’affaire. Emilie est venue à son chevet même si elle douche à nouveau ses espoirs de se remettre ensemble. Eric prend la déposition de Kevin mais ce dernier n’a pas vu son agresseur. Laetitia demande à Eric de faire tout son possible pour retrouver les coupables. Rayan est fier qu’ils aient tiré sur un flic et s’en vante auprès de Manon…



Rochat s’est fait tout beau pour sa demande en mariage et Kilian le charrie sur sa tenue. Les colocs prennent les paris sur la réponse de Malika. Au restaurant, tout se passe bien entre Rochat et Malika jusqu’à ce que ce dernier transpire à grosse goute, le faisant bégayer et l’empêchant de faire sa demande…

La parole s’est libérée entre Bilal, Abdel et Karim. Ils sont au courant qu’ils en pincent pour Ophélie et assument d’être en compétition…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4472 du 8 février

