Plus belle la vie : ce soir, Manon violentée par Rayan (résumé + vidéo épisode 4474 PBLV du 10 février 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4474 du jeudi 10 février 2022 – Manon est menacée et violentée par Rayan ce soir dans votre feuilleton marseillais de France 3 « Plus belle la vie ». La jeune femme rentre chez elle après une nuit passée chez Babeth et Patrick… Elle prend cher !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4474

Manon a passé la nuit chez les Nebout qui sont de plus en plus attachés à la jeune fille. Patrick se sent proche de Manon, ils partagent un passé commun à l’ASE et a envie de l’aider. Quand Manon rentre chez elle, elle a la mauvaise surprise de trouver Rayan sur son canapé qui lui demande des comptes. De leur côté, Morales et Eric reçoivent le signalement d’un attroupement et s’y rendent mais arrivent trop tard…



Rochat n’est pas très à l’aise aux répétitions de sa demande en mariage. Sabrina lui place une oreillette pour lui dicter son discours. Attablé au Marci, Rochat commence à répéter les phrases de Sabrina face à Malika mais sans faire exprès débranche son oreillette. Barbara vient à rescousse…

Riva réveille Baptiste aux aurores pour son coaching. Arrivé sur le terrain d’entrainement, Baptiste fait ce qu’il peut pour suivre la cadence…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4474 du 10 février

