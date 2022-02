Plus belle la vie : ce soir, Patrick prêt à tout pour Manon (résumé + vidéo épisode 4486 PBLV du 28 février 2022)

4.7 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4486 du lundi 28 février 2022 – Patrick et Babeth sont en désaccord ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Patrick est prêt à faire le go-fast pour sauver Manon ! Babeth n’est pas d’accord et pense que c’est trop dangereux…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick tombe, le père de Raphaël débarque, Rochat drogué (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4486

Patrick a pris sa décision et veut faire le go fast. Babeth et Manon pense que c’est une erreur et Manon prévient Patrick : Rayan est quelqu’un d’imprévisible, sans foi ni loi. Au commissariat, Eric et Boher expliquent à Revel le dispositif qu’ils vont mettre en place pour intercepter la drogue que doit ramener le gang d’Espagne. Boher voit bien que Patrick lui cache quelque chose mais ne parvient pas à en savoir plus. De son côté, Babeth prend sur elle pour que Manon s’occupe de Raphael…



Publicité





Les colocs parviennent à fouiller la chambre de Malika. Ils sont stupéfaits de trouver le testament de Rochat qui lègue la totalité de ses biens à Malika. Mouss et Nathan en parlent à Rochat mais pour lui tout est normal : c’est le fonctionnement d’un couple…

Bilal, Abdel et Karim passent le code et le réussissent tous les trois. Si Karim et Abdel sont heureux et remercie vivement Ophélie pout tout ce qu’elle a fait, Bilal lui, est dégouté de ne plus voir sa monitrice préférée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4486 du 28 février

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note