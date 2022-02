Plus belle la vie en avance : Babeth et Patrick rencontrent leur fils (vidéo PBLV épisode n°4487)

5 ( 1 )

C’est un grand moment de bonheur et d’émotion qui attend Babeth et Patrick la semaine prochaine dans votre série de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Babeth et Patrick vont rencontrer leur fils, Rémi !







C’est à l’ASE que les Nebout vont pouvoir voir leur fils et le prendre dans leurs bras. Patrick promet au bébé qu’il va le ramener bientôt à la maison !

Au bureau de l’ASE, Manon signe tous les papiers pour pouvoir récupérer Rémi Nebout. Elle est accompagnée de Babeth et Patrick qui se font passer pour des flics. Exceptionnellement, Mme Lafarge les autorise à voir Rémi. Babeth sert son bébé de toutes ses forces, ce qui lui permet un peu plus d’accepter que Manon soit la mère de Raphael même si c’est un sujet encore sensible.



De leur côté, Boher et Léa pensent qu’il se passe quelque chose de pas clair chez les Nebout …

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4487 du 27 février 2022

