Plus belle la vie en avance : Manon dit la vérité à Babeth et Patrick (vidéo PBLV épisode n°4480)

C’est un moment très difficile que Babeth et Patrick vont devoir affronter en fin de semaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, Manon va leur annoncer la vérité sur Raphaël !







Dans l’épisode de vendredi prochain, Manon leur avoue qu’elle a échangé son bébé avec le leur à la maternité…

Manon raconte la vérité aux Nebout. Elle voulait un bel avenir pour son fils et a accouché sous X. Mais le jour de l’accouchement, elle a pris son bébé dans les bras et a compris qu’elle ne pouvait pas faire comme s’il n’existait pas… En voyant Patrick et Babeth avec leur bébé, elle a décidé d’échanger les bébés pour assurer un meilleur avenir à son fils.



Patrick et Babeth la prennent pour une dingue. Patrick est perturbé et revient chez Manon, il trouve un bracelet de maternité marqué X et a la confirmation par l’hôpital que Manon a bien accouché sous X le même jour que Babeth. Il fait part de ses découvertes à Babeth, qui s’effondre…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4480 du 18 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

