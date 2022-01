« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 25 février 2022

4.4 ( 9 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 25 février 2022 – Alors que c’est le week-end, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 14 au 18 février 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Babeth et Patrick sont dans une situation compliquée. Ils savent que Raphaël n’est pas leur bébé mais n’arrivent pas à se résigner à le laisser à l’Aide Sociale à l’Enfance… Ils décident finalement d’aider Manon et se mettent en danger.

De son côté, Baptiste est poussé à bout par son instructeur dans sa formation pour devenir pompier.



Lundi 21 février 2022, épisode 4481 : Tandis que Babeth refuse de reconnaître la vérité, Baptiste se demande ce que son instructeur cherche en le poussant à bout. De son côté, Karim tente sa chance auprès de sa jolie instructrice d’auto-école.

Mardi 22 février 2022, épisode 4482 : Tandis que Patrick et Babeth ne peuvent se résoudre à abandonner leur bébé à l’ASE, Baptiste comprend enfin où veut en venir son instructeur. Malika quant à elle, continue de pousser Rochat à faire craquer ses locataires.

Mercredi 23 février 2022, épisode 4483 : Tandis qu’un lien indéfectible uni désormais Patrick et Babeth à Manon, Karim, Bilal et Abdel décident de jouer le tout pour le tout pour venir en aide à Ophélie. De son côté, face à la résistance des colocataires, Malika décide d’aller plus loin dans son action.

Jeudi 24 février 2022, épisode 4484 : Tandis que le risque s’accroit autour de Patrick et Babeth, Karim, Bilal et Abdel montent une arnaque pour sauver l’auto-école d’Ophélie.

Vendredi 25 février 2022, épisode 4485 Tandis que Patrick est prêt à aller très loin pour sauver la vie de Manon et protéger sa famille, Baptiste gagne la confiance de Justine. Les colocs quant à eux, comprennent enfin les (mauvaises) intentions de Malika.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 14 au 18 février 2022 en cliquant ICI

