Sorties ciné du 2 février : « Super-Héros malgré lui », « Vaillante », et « Les jeunes amants »

Sorties ciné du mercredi 2 février 2022 – Quels films sortent au cinéma ce mercredi ? Si vous avez envie de passer un bon moment à rire, Philippe Lacheau est à l’affiche du film « Super-Héros malgré lui ». Un film qu’il a lui-même réalisé et dans lequel il partage l’affiche avec ses amis Élodie Fontan et Tarek Boudali.







Synopsis : Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.



Pour les enfants, c’est aussi le jour de la sortie du film d’animation français « Vaillante ».

Synopsis : Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

Sortie également du film « Les jeunes amants », de Carine Tardieu, avec Cécile de France, Fanny Ardant, et Melvil Poupaud.

Synopsis : Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

