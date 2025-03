« Alibi.com 2 » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (16 mars 2025)

Publicité





« Alibi.com 2 » de et avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Nathalie Baye ou bien encore Didier Bourdon est au programme ce soir sur TF1. Un film inédit qui va vous faire passer une bonne soirée !





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







« Alibi.com 2 » : résumé, histoire

Greg a mis la clé sous la porte de son agence et juré à Flo qu’il ne lui cacherait plus rien. Pourtant, à l’approche de leur mariage, il refuse d’introduire sa véritable famille à sa future belle-famille, honteux de ses parents. Déterminé à sauver les apparences, il rouvre une dernière fois son agence avec l’aide de ses amis pour s’inventer des parents plus présentables.

Le casting

Avec Philippe Lacheau (Greg), Tarek Boudali (Mehdi), Elodie Fontan (Flo), Julien Arruti (Augustin), Arielle Dombasle (Appoline), Reem Kherici (Shana), Gad Elmaleh (Hafid), Catherine Benguigui (Dominique), Nathalie Baye (Marlène), Didier Bourdon (Gérald), Gérard Jugnot (Daniel)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.