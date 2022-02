The Voice 2022 : Découvrez les 1ères images des auditions à l’aveugle (VIDEO)

5 ( 1 )

Alors que c’est le grand retour de The Voice demain soir sur TF1, pour vous faire patienter, on vous propose de découvrir en avant-première un talent lumineux, un talent venu de Normandie que vous allez adorer ! Elle s’appelle Louise et elle est âgée de 21 ans.







C’est la première fois qu’elle se produit sur une scène aussi grande que celle de The Voice. Avec de surcroit son piano. Une difficulté de plus ? Pas vraiment. Elle a décidé d’interpréter une chanson de Tamino » Indigo Night ».







Vous ne connaissez pas ? Vous allez l’écouter en boucle ! The Voice revient le samedi 12 février 2022 à 21h30 sur TF1.

The Voice découvre une candidate des auditions à l’aveugle



