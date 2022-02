Ici tout commence spoiler : Solal demande à Ambre de choisir (VIDEO)

5 ( 2 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Solal est arrivé au bout du polyamour dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, il ne supporte pas la relation d’Ambre et Tom, il est jaloux.







Publicité





Et dans quelques jours, Solal explique à Ambre qu’il ne veut plus partager la femme qu’il aime. Il lui demande de faire un choix !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Joachim de retour, Célia se rapproche de Théo, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 7 au 11 février)







Publicité





Le polyamour n’est plus vraiment fait pour Solal. Il ne supporte pas partager Ambre avec Tom et lui demande de faire un choix entre le polyamour et lui… Il lui pose un ultimatum : si elle ne quitte pas Tom, Solal devoir va la quitter !



Publicité





Ici tout commence spoiler Solal ne veut plus partager Ambre

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note