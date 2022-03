« Capital » du 27 mars 2022 : au sommaire ce soir sur M6 « Prix en folie, pouvoir d’achat au tapis : qui peut réduire les factures des Français ? »

5 ( 5 )

« Capital » du dimanche 27 mars 2022 : sommaire et reportages. Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Et ce soir il a pour thème : « Prix en folie, pouvoir d’achat au tapis : qui peut réduire les factures des Français ? »







À l’heure où la guerre en Ukraine fait exploser le prix du pétrole, du gaz et des matières premières, les équipes de Capital vous livrent tous les nouveaux bons plans pour protéger votre pouvoir d’achat. Alimentation, chauffage, essence, assurances, vous allez découvrir comment récupérer des centaines d’euros sur votre budget.

« Capital » du 27 mars 2022 : sommaire et reportages de ce soir

« Prix en folie, pouvoir d’achat au tapis : qui peut réduire les factures des Français ? »

Conflit, choc des prix : quels sont les bons plans des chasseurs d’économies ?

1 059 euros ! Voilà ce que les Français dépensent en moyenne chaque mois pour régler leurs factures d’eau, de chauffage, d’assurance ou de téléphone… Des dépenses obligées qui pèsent de plus en plus lourd dans le budget des familles, surtout quand l’inflation dépasse les 3% ! Et cela risque de déraper encore plus avec l’impact du conflit en Ukraine. Alors comment retrouver un peu de pouvoir d’achat ?

Foir’Fouille : la saga du roi du bazar pas cher

Créée en 1975, l’enseigne est une référence du bazar pas cher depuis plus de quarante ans dans la tête des Français. 250 magasins dans toute la France dont une majorité de franchisés. Mais depuis plusieurs années, la Foir’Fouille est attaquée par de sérieux concurrents : Gifi, Action, Stockomani ou Centrakor donnent un coup de vieux au pionnier de la déco à petits prix. Comment l’enseigne se mobilise-t-elle pour résister et reprendre des parts de marché ? D’où viennent tous ces produits tendance et pas chers ? Comment seront sélectionnés les 130 nouveaux franchisés que la Foir’Fouille veut installer là où elle n’est pas encore présente ?



Alimentation, resto, vêtements : faut-il s’abonner pour dépenser moins ?

S’abonner à son supermarché pour obtenir des réductions, voilà la nouvelle offre étonnante qui fleurit aujourd’hui chez Monoprix, Casino, Carrefour ou Leader Price. Une nouvelle façon de fidéliser des clients de plus en plus volages et de plus en plus tentés par les achats discount. Alors, dépenser d’abord en s’abonnant pour économiser ensuite, est-ce vraiment un bon plan ? Le client est-il sûr de faire une bonne affaire ? Aujourd’hui, des restaurants et magasins de vêtements se mettent aussi à exploiter le filon de l’abonnement, quels bénéfices en tirent-ils ? Vous allez découvrir les dessous de ces offres alléchantes, les économies qu’elles permettent vraiment de réaliser et comment ces enseignes cherchent à vous tenter pour qu’en payant moins, vous achetiez plus !

Dans ce restaurant on peut manger pour presque 2 fois moins cher grâce à un abonnement mensuel : un bon plan qu’ont adopté ces deux étudiants, Arthur et Marius…

Dimanche à 21.10 #Capital pic.twitter.com/0UsLJ6NGxE — M6 (@M6) March 25, 2022

La chronique de Martial You

Prix du gaz et de l’électricité bloqué, chèques anti-inflation, indemnité kilométrique boostée, Martial You fera le point sur toutes les mesures gouvernementales pour aider les Français à préserver leur pouvoir d’achat pendant cette crise internationale.

