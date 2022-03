« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 22 avril 2022

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 22 avril 2022 – En ce samedi soir, comme tous les week-ends, il est temps pour les fans de « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que Emma est de retour au Mistral. Et ses retrouvailles avec Baptiste s’annoncent tendues !

De son côté, Ariane démarre une nouvelle histoire. Et Kévin est mal influencé par son oncle alors que Camille est de retour dans sa vie. La jeune femme n’a pas tiré un trait sur lui !…



Lundi 18 avril 2022, épisode 4521 : Tandis qu’Ariane n’assume pas d’avoir couché avec Mathieu, Luna parvient in-extremis à empêcher les enfants de Bastien d’être enlevés. Le frère de Laetitia quant à lui, hérite d’un voilier…

Mardi 19 avril 2022, épisode 4522 : Tandis que les retrouvailles entre Baptiste et Emma ne sont pas si douces qu’attendues, Riva boit la coupe jusqu’à la lie. Du côté de Laetitia, la vérité sur son frère éclate enfin.

Mercredi 20 avril 2022, épisode 4523 : Tandis que Mathieu gagne peu à peu l’estime d’Ariane, Kevin sous l’influence de son oncle, fait une bavure. De son côté, les efforts de Riva vont-ils payer ?

Jeudi 21 avril 2022, épisode 4524 : Tandis que l’on découvre que Camille est loin d’avoir renoncé à Kevin, Luna prend sa revanche sur la mère de Bastien. Le frère de Laetitia quant à lui, a peut-être trouvé le moyen de se racheter.

Vendredi 22 avril 2022, épisode 4525 Tandis que l’enquête sur le tueur de jeunes flics semble enfin avancer, Riva malgré ses efforts, commence à craquer. De leur côté, les ados fêtent la fin des vacances chez Noé…

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 28 mars au 1er avril 2022 en cliquant ICI

du 4 au 8 avril 2022 en cliquant ICI

du 11 au 15 avril 2022 en cliquant ICI

