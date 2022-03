Ici tout commence du 18 mars : Souleymane se met en danger (résumé + vidéo épisode 358)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 17 mars, résumé et vidéo de l’épisode 358 – Souleymane continue sa grève de la faim et se met en danger ce soir dans votre série quotidiennee « Ici tout commence ». En effet, alors que Souleymane se rapproche de Deva et qu’ils s’embrassent à nouveau, il refuse toujours de boire…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 358



Souleymane continue sa grève de la faim pour défendre la cause de Deva. Ils s’embrassent pour la deuxième fois… Cette situation semble beaucoup les rapprocher, mais une chose la bloque : le fiancé de Deva.

Julia fait face à un nouveau dilemme. Solal fait de désagréables révélations à une proche de Tom. Les expérimentations culinaires d’Enzo ont des conséquences inattendues.

Ici tout commence – extrait vidéo du 17 mars

