Ici tout commence du 29 mars : Célia s’inquiète (résumé + vidéo épisode 366)

Ici tout commence du 29 mars, résumé et vidéo de l’épisode 366 – Après le cambriolage de sa chambre, Célia est inquiète ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, on lui a volé son ordinateur, ses carnets de recettes, mais surtout, on lui a hacké presque l’ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 366



Célia ne comprend pas. Ses carnets de recette ont disparu. Elle s’est fait cambrioler. Tous ses comptes sont bloqués, sauf snapchat, ce qu’elle ne comprend pas. Son grand-père est convaincu qu’elle n’est pas visée, comme les gendarmes lui ont dit. Théo n’est pas d’accord, qui a raison?

Autour d’un café, Greg confronte les parents de Jasmine. A l’institut, Florence fait une découverte bouleversante.

Ici tout commence – extrait vidéo du 29 mars

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

