Ici tout commence spoiler : Tom cache une double vie ! (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Le secret que cache Tom est pour le moins inattendu et surprenant dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Tom retrouve Florence et on peut dire que vous allez être choqués !







Florence est en réalité… la compagne de Tom à Paris !

Tom cache tant bien que mal son secret à tout le monde à l’Institut. Il entretient une relation amoureuse avec Florence Guibert ! Leur histoire a commencé à Paris et Tom préfère préserver leur histoire…



Ici tout commence spoiler Tom en couple avec Florence

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

