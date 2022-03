Plus belle la vie en avance : Théo a-t-il tué Coralie ? (vidéo PBLV épisode n°4508)

5 ( 4 )

Théo a-t-il tué Coralie dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie ? C’est la question que Delphine, Franck, et Théo lui-même se posent la semaine prochaine dans votre série de France 3.







Delphine a finit par dire la vérité à Franck : ils ont fait disparaitre le corps de Coralie ! Franck ne comprend pas comment ils ont pu faire ça au lieu de le signaler à la police. Maintenant il faut trouver une solution pour limiter les dégâts.

Delphine et Franck tentent de faire ressurgir les souvenirs de Théo. Mais ce dernier est dans une extrême confusion, des souvenirs vagues lui reviennent comme l’arrivée de Coralie à la maison… Mais après plus rien, la chronologie des souvenirs n’a plus aucun sens. Delphine assure à Franck que Théo n’a pas pu tuer Coralie.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4508 du 30 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 15 avril 2022

