Plus belle la vie : un personnage phare va mourir !

Coup de tonnerre pour les fans de la série de France 3 « Plus belle la vie » puisqu’un personnage phare va mourir d’ici la fin du mois !







En effet, alors que Théo est de retour à Marseille, tout le monde s’attendait à ce qu’il soit suivi du retour de Coralie, la prof de maths longtemps surnommée « Terminator » par ses élèves.







Mais non, Coralie ne reviendra pas au Mistral. Et c’est définitif puisque Coralie va mourir en ce mois de mars. Théo et sa mère vont se retrouver à devoir cacher son corps à la fin du mois !

Reste à savoir qui a tué Coralie mais il semblerait que ce soit… Théo ! Delphine va tout faire pour éviter que son fils ne finisse en prison. Ira-t-elle jusqu’à s’accuser à sa place ?



