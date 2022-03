Un si grand soleil en avance : Anissa découvre la vérité sur Léo (résumé + vidéo épisode n°864 du 21 mars 2022)

3.7 ( 3 )

Un si grand soleil du 21 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Anissa va tomber de haut ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle va découvrir la vérité sur Léo et le fait qu’il l’a manipulée depuis leur rencontre…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 864



Toujours soupçonnée du meurtre de Léo, Anissa est en garde à vue. Florent, son avocat, vient la voir. Ils parlent de Yasmine, qui a décidé de dire à la police ce qu’elle a fait dans le but d’innocenter sa fille. Florent informe Anissa que c’est lié à la mort de Léo, qui n’était certainement pas avec elle par hasard…

Et alors que Gary se démène pour découvrir ce qu’on lui cache, Levars essaie de rattraper le coup. De leur côté, les policiers obtiennent de nouvelles informations très précieuses pour avancer dans leur enquête.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

