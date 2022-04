EXCLU Plus belle la vie : Jacob fait encore un mort, Luna démasque Charlotte, Emma de retour (infos PBLV)

5 ( 8 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 22 avril 2022 Alors que le week-end se termine, comme tous les dimanches, il est temps pour les fans du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » les plus impatients de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob va faire un nouveau mort !

Après Fabien Rioux, une jeune policier de la même promo que Kévin, un autre jeune flic disparait. Il s’agit de Lucas Moreau, nouvelle victime de Jacob.



La camionnette du tueur est retrouvée à proximité d’un cimetière. Malheureusement le meurtrier a pris toutes les précautions et aucune trace d’ADN n’est présente dans le véhicule… La victime a dû être assommée puis transportée dans le cimetière. Ariane et Mathieu commencent à fouiller, notamment la partie moins fréquentée par les visiteurs. Petit à petit ils arrivent face à un caveau où la pierre se descelle. C’est un angle de vue pour le tueur qui regarde sa victime mourir…

Kevin rentre chez lui et au même moment Ariane l’appelle pour lui dire qu’ils ont retrouvé le corps de Lucas Moreau. Il est mort de la même manière que Fabien Rioux, la police pense avoir affaire à un copycat de Jacob. Camille qui est cachée entend toute la conversation et blêmit…

Baptiste rentre d’une intervention et à la bonne surprise de retrouver Emma dans son lit. Alors qu’Emma veut en savoir plus sur son nouveau métier de pompier, Baptiste à des flashs de Justine et coupe court à la discussion. Il est peiné d’apprendre que Camille était la première au courant du retour d’Emma. Les deux sœurs profitent d’un bon moment ensemble jusqu’à ce que Camille avoue à Emma que l’homme à qui elle pense est Kevin. Emma ne sait que répondre et s’inquiète sur l’état psychologique de sa sœur…

De son côté, Charlotte manque de vigilance en gambadant comme une petite jeune fille alors qu’elle est censée être blessée. Mirta n’a rien manqué de cette scène et la rapporte à Luna… Au téléphone, Elodie dit à Bastien qu’elle pensait que Charlotte l’avait mis au courant pour ces “vacances”. Bastien remercie Luna, sans elle, Charlotte aurait kidnappé ses enfants. Charlotte n’a plus d’emprise sur Sunalee et Pablo qui n’ont qu’une hâte : enfin s’intégrer et se rendre à la fête organisée par Noé !

Devant le Professeur qui pose des questions sur son stage de brancardier, Gabriel ment en disant que tout se passe bien et qu’il est adoré de ses collègues. Mais dans les faits, Cédric le méprise et lui demande même de le vouvoyer désormais. Pendant une intervention, Riva va devoir prendre sur lui face à un patient…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 4 avril sur France 3

C’est l’enterrement de Coralie, ses proches lui rendent un dernier hommage. Eugénie n’est pas loin et essai de tirer des informations sur sa mort. Blanche qui en veut à Théo, balance à la presse qu’il est bipolaire comme sa mère. Franck est mal et demande à Blanche de se taire. Céline a demandé une expertise psychiatrique pour Théo afin de fragiliser ses aveux. Pour Delphine, elle a déposé une demande de remise en liberté sous contrôle….

Sunalee s’intègre dans la bande et tous sont curieux de ses aventures passées. Dimitri cherche à attirer l’attention de Sunalee et lui propose de visiter Marseille. Sunalee le balade et le défi de rendre Pablo populaire. Dimitri s’exécute et donne des conseils à Pablo comme celui de cultiver son mystère…

Toute la famille se mobilise pour occuper Riva. Thomas lui demande de l’aider au bar, Lola lui demande de l’aide pour ses devoirs et Kilian lui propose une partie de tennis…

