« Mariés au premier regard » du lundi 4 avril 2022 : Damien inscrit par ses parents… (vidéo)

« Mariés au premier regard » du lundi 4 avril 2022. Ce soir sur M6, nouveau numéro inédit de votre émission « Mariés au premier regard ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY. À cette occasion grande première dans l’émission puisque l’un des candidats a été inscrit par ses parents…







« Mariés au premier regard » : à propos

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de tous repères. Plus que jamais, les célibataires devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu. Quels couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand amour grâce à la science ?

« Mariés au premier regard » du lundi 4 avril 2022 : découvrez Damien

Dans cette émission vous ferez la connaissance de Damien, mais pas que. Ses parents vont aussi être de la partie, et pour cause. C’est eux qui l’ont inscrit, son papa formulant le souhait de voir son fils enfin heureux en couple. Mais ce qu’il. ne savait pas c’est que Damien s’est aussi inscrit à l’émission sans lui en parler. Mais peu importe au final puisque les experts ont peut-être trouvé celle qui pourrait devenir sa femme.



"C'est un beau cadeau" 😲🥰

Pour la première fois, des parents ont inscrit leur fils à l'expérience #MariésAu1erRegard. Ce sont eux qui vont recevoir l'annonce tant espérée du mariage de leur fils, Damien !

Lundi à 21.10 pic.twitter.com/tC9ceushLC — M6 (@M6) March 31, 2022

Également dans ce nouveau numéro émotion, doutes et craintes à gogo tant chez certaines de nos célibataires que chez certains parents. Car si ça se passe bien dans certaines familles, dans d’autres la pilule est beaucoup plus difficile à avaler.

Un nouveau carton d’audience ?

Nouveau succès d’audience la semaine dernière pour l’émission avec 2.45 millions de fidèles et 13.3% de part de marché en moyenne. Notez de très grosses performances sur cibles avec 28% auprès des FRDA-50 soit la meilleure performance historique sur cette cible, 24% auprès des -50 ans et 32% auprès des 15-34 ans.

#Audiences #MAPR 🙌@M6 très large leader FRDA-50 / -50 ans 🥇Record historique auprès des FRDA-50 🥈2e meilleur score historique auprès des -50 ans 👰‍♀️2,5M° tlsp (pic 2,7M°)

🤵‍♂️13% auprès des 4+

💒28% auprès des FRDA-50

🤵24% auprès des -50 ans

👰‍♀️32% auprès des 15-34 ans pic.twitter.com/I7n7T9DeWN — M6Pro (@M6pro) March 29, 2022

