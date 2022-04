Ici tout commence du 15 avril : Théo et Célia retrouvés inconscients ! (résumé + vidéo épisode 379)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 15 avril, résumé et vidéo de l’épisode 379 – Théo et Célia vont être sauvés in-extremis ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, en pleine nuit, Marta a des scrupules et vient les délivrer ! Ils sont inconscients, elle appelle les secours et ils sont hospitalisés d’urgence…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 379



Alors qu’elle les a enfermés dans la chambre froide la veille au soir, Marta retrouve Célia et Théo inconscient. Ils sont immédiatement transférés aux urgences. Heureusement, ils n’auront aucune séquelle mais ont échappé au pire…

L’étau se resserre, Charlène est contrainte de faire un choix. A l’institut, Kelly et Tom font une terrible découverte. Le comportement de son père inquiète Lionel.

Ici tout commence – extrait vidéo du 15 avril

