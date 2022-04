Audiences TV prime 14 avril 2022 : « Balthazar » leader devant « Pékin Express », l’OM porte chance à W9 !

5 ( 3 )

Audiences TV prime 14 avril 2022 : « Balthazar » leader devant « Pékin Express ». Hier soir c’est « Balthazar » qui s’est imposé en tête des audiences de ce jeudi soir. 5,76 millions de fidèles et 26.3% pour l’épisode inédit, le dernier de la saison.







Publicité











Publicité





En moyenne les deux premiers épisodes de la soirée affichent 4.25 millions de téléspectateurs pour 21.5% de pda.

Audiences TV prime 14 avril 2022 : autres chaînes

Sur M6, la finale de « Pékin express » n’a réuni que 1.94 million d’aventuriers soit 10.7% de l’ensemble du public. C’est vraiment faible et c’est même le plus bas cette saison. Sur l’ensemble de la soirée, M6 était leader sur cibles (moins de 50 ans et femmes responsables des achats de moins de 50 ans).



Publicité



BELLE FINALE de #PekinExpress @M6 LEADER FRDA<50 et auprès des <50 🎒11% 4+

🎒21% FRDA<50

🎒20% <50 Encore bravo à Lucas et Nicolas🎉 pic.twitter.com/XULOc8WqnP — M6Pro (@M6pro) April 15, 2022

W9 complète le podium avec un match de Ligue Europa Conférence , celui qui opposait le PAOK Salonique / Marseille. La nouvelle victoire de l’OM a fait vibrer 1.75 million de footeux (8.4% de pda)

Sur France 2 « Envoyé spécial » n’a guère mobilisé les foules. Les thèmes et sujets abordés se sont contentés de 1.49 million de téléspectateurs (7.3% de pda)

France 3 complète le top 5 avec le documentaire inédit « Deneuve, la reine Catherine ». Il a convaincu 1.10 million de fans (pda 5.3%)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note