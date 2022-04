Plus belle la vie en avance : Ariane s’explique avec Mathieu (vidéo PBLV épisode n°4523)

5 ( 1 )

Ariane et Mathieu vont finalement s’expliquer la semaine prochaine dans votre série de France 3 Plus belle la vie. En effet, alors qu’Ariane n’assume pas d’avoir eu une relation avec lui, elle décide quand même de crever l’abcès et on peut dire que Mathieu ne manque pas d’humour !







En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Ariane avoue à Boher qu’elle a couché avec Mathieu, c’est pour cela qu’elle l’a autant dénigré la veille.

Mathieu leur informe qu’ils ont la dernière position du portable de Lucas. Il s’y rend avec Ariane sur les ordres de Boher.



Entre Mathieu et Ariane, s’alterne des moments de gêne, et d’humour piquant. C’est un duo assez explosif, qui se complète très bien. L’adresse se trouve dans un quartier désert mais une épicerie n’est pas loin. Mathieu grâce à sa tchatche parvient à récupérer les enregistrements des vidéos…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4523 du 20 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

