Mariés au premier regard : Damien et Pauline se sont-ils dits oui ? Réponse (VIDÉO)

Hier soir M6 diffusait le 5ème épisode de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard ». Un épisode qui a vu la suite du mariage entre Damien et Pauline ! Alors que ces deux là sont compatibles à 77%, Pauline était particulièrement tendue en découvrant Damien…







Damien, 37 ans, conseiller commercial en automobiles, et Pauline, 33 ans, infirmière libérale, ont-ils finalement dits oui ?







Et bien oui, le couple s’est marié au premier regard et ils ont même échangé un premier bisou devant famille et amis venus assister à leur mariage à Gibraltar.

Ces deux là se sont tout de suite plus… Damien trouve Pauline très belle mais note qu’elle a l’air gênée et stressée. Heureusement, le stress n’a pas empêché Pauline de dire oui !



VIDEO « Mariés au premier regard » le mariage de Damien et Pauline

"Je ne sais pas comment interpréter sa gêne" 😳

Damien tente de rassurer Pauline, très stressée lors de leur 1ere rencontre ! #MariésAu1erRegard pic.twitter.com/M5KeaChyM2 — M6 (@M6) April 25, 2022

