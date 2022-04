Pékin Express : Axel et Jean-Claude éliminés, qui sont les qualifiés pour la demi-finale ?

4.2 ( 5 )

C’est le binôme formé par Axel et Jean-Claude qui a finalement été éliminé hier soir en quart de finale de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal ». Un binôme très apprécié des téléspectateurs qui échoue aux portes de la demi-finale après une étape plus difficile que jamais !







Jean-Claude, le grand-père d’Axel, a réalisé une très belle aventure malgré son âge et a épaté candidats et téléspectateurs. Hier soir il a tout donné sur le trek sous 45 degrés dans le désert de Jordanie.







Mais cette semaine le duel final leur a été fatal.

Les binômes qualifiés pour la demi-finale sont donc : Lucas et Nicolas, qui ont une fois encore remporté l’étape, Tarik et Ahmed, ainsi que Fanny et Jérémy.



Jeudi prochain, direction les Émirats Arabes Unis. Les binômes devront disputer trois courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette et les derniers une enveloppe noire.

