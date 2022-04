Plus belle la vie : ce soir, Fanny prête à fuir avec Alexandre (résumé + vidéo épisode 4512 PBLV du 5 avril 2022)

4.9 ( 7 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4512 du mardi 5 avril 2022 – Fanny est sur le point de fuir avec Alexandre ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors que la police recherche Alexandre dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Coralie, Fanny ment à la police et se confie ensuite à Romain…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob fait encore un mort, Luna démasque Charlotte, Emma de retour (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4512

Alors qu’une partie de poker clandestine se déroule dans la salle, la police est à l’extérieur prête à intervenir. Mme Delattre et les Liberati sont embarqués au poste tandis qu’Alexandre parvient à s’échapper. Franck tente de rassurer Delphine, si la police est intervenue c’est qu’elle n’écarte pas la piste de l’innocence de Théo. Il lui informe aussi que Théo a été transféré dans un établissement psychiatrique. Delphine est soulagée…



Publicité





Charlotte ne prête aucune attention à Luna. Entre les deux femmes, le courant ne passe pas. Charlotte fait un pacte avec Akira : elles doivent comploter contre Luna. Charlotte à la solution pour que les enfants retrouvent Elodie mais Akira ne doit rien dire. Charlotte séduit Sunalee en l’amenant faire un shopping illimité et en préparant le terrain contre Luna…

Baptiste n’a pas besoin de l’aide de Riva qui se sent seul. Il s’installe au comptoir et boit un calva quand il voit Betty et Lola rentrer…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4512 du 5 avril

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note