Plus belle la vie : ce soir, Franck va trouver le coupable (résumé + vidéo épisode 4514 PBLV du 7 avril 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4514 du jeudi 7 avril 2022 – Franck est déterminé à trouver le coupable du meurtre de Coralie dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il assure à Delphine qu’il va tout faire pour les sortir de là, quite à prendre des risques !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4514

Franck a passé la nuit à surveiller la maison des Liberati. Il observe une fourgonnette de peintre qui se gare devant. Le peintre entre à l’intérieur de la maison. De retour chez lui, Franck charge un revolver et tombe sur Blanche qui est venu s’excuser et qui le soutient dans cette épreuve. Au parloir, Franck redonne espoir à Delphine : il va réussir à faire parler les Liberati…



Charlotte continue de saper Luna auprès de Sunalee. Elle fait croire à sa petite fille que Luna l’a balancé pour le vol du mascara. Sunalee ne veut plus adresser la parole à sa belle-mère. Dimitri est complètement sous le charme de Sunalee et passe un pacte avec Pablo…

Gérard et Laetitia retrouvent leur complicité d’antan. Carmen contacte Gérard et lui donne rendez-vous dans une salle de danse de salsa…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4514 du 7 avril

