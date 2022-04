Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 mai 2022

5 ( 5 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 13 mai 2022 – Si vous êtes accro à la série de France 2 « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que la vérité va enfin éclater au sujet d’Hélène ! Janet et Claire vont enfin comprendre ce qui s’est passé au moment de la fameuse ordonnance vue par Claire sur le bureau de Janet. C’est Hélène qui avait manipulé les deux femmes…

Et l’étau se resserre sur Christophe, qui risque bien de tout perdre.



Publicité





Lundi 9 mai 2022, épisode 880 : Alors qu’Hélène tombe des nues face aux questions qui lui sont posées, Julie obtient enfin quelques éléments d’explication. Quant à Claire, elle a besoin de comprendre, et Margot se renseigne sur son beau-frère.

Mardi 10 mai 2022, épisode 881 : Alors que Janet fait enfin la lumière sur une histoire qui la préoccupait depuis longtemps, Alex a du mal à contenir son impatience. Quant à Claire, elle aura du mal à pardonner…

Mercredi 11 mai 2022, épisode 882 : Tandis que des opérations à haut risque se poursuivent autour du hangar des faux-monneyeurs, Myriam révèle un aspect de sa personnalité gardé secret jusque là. Marc, lui, n’est jamais à court d’idée.

Jeudi 12 mai 2022, épisode 883 : Alors qu’Alex accuse le coup, Christophe cherche à savoir ce qu’il risque. De leur côté, Marc et Myriam on passé une nuit dont ils se souviendront longtemps, et Louis reprend espoir.

Vendredi 13 mai 2022, épisode 884 : résumé à venir

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 25 au 29 avril 2022 en cliquant ICI

du 2 au 6 mai 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note