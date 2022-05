Audiences TV prime 22 mai 2022 : « Rien à déclarer » large leader devant « Zone Interdite »

5 ( 9 )

Audiences TV prime 22 mai 2022. Même en mode rediffusion, le film « Rien à déclarer » reste une valeur sûre. Porté par Dany Boon et Benoît Poelvoorde, il s’est de nouveau imposé hier soir en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 4.72 millions de téléspectateurs pour 25.2 % de part d’audience moyenne.







Notez de très bonnes performances sur cibles avec 32% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 33% auprès des 25-49 ans.

Audiences TV prime 22 mai 2022 : autres chaînes

M6 est en deuxième position avec son magazine « Zone Interdite » consacré hier soir aux héritages. Et parfois ils ne sont pas forcément synonymes de bonnes nouvelles. Verdict : 2.35 millions de curieux pour 12.4% de part d’audience.

On retrouve ensuite le film proposé par France 2 « Les plus belles années d’une vie » de Claude Lelouch . Emmené par Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, il s’est toutefois contenté de 1.71 million de cinéphiles pour 8.7% de part de marché pour sa première diffusion en clair.

Avec une diffusion plus tardive que prévu – vive Roland Garros ^^- l’épisode inédit de la série de France 3 « Les carnets de Max Liebermann » s’est contenté de 1.43 million de téléspectateurs (7.5% de pda).

Arte complète le top 5 avec son film « Le traître » vu ou revu par 819.000 personnes (4.6% de pda).

