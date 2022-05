Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 mai 2022

5 ( 4 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 20 mai 2022 – Fan du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus ? Alors c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Claire va finalement faire son grand retour à l’hôpital. Et alors que le Senso marche bien mais a mauvaise réputation, il va s’y passer un drame !

Lundi 16 mai 2022, épisode 890 : Alors que Virgile et Alix se réjouissent des succès du Senso, le commissaire Becker veut garder un œil dans cet endroit qu’il trouve suspect. De son côté, Florent s’attaque à une tâche plus difficile que prévu.



Mardi 17 mai 2022, épisode 891 : Alors que Levars découvre l’ampleur du problème avec sa nouvelle cliente, Alix est préoccupée par des attaques que subit son club sur les réseaux sociaux. Quant à Claire, elle prend une grande décision concernant sa carrière.

Mercredi 18 mai 2022, épisode 892 : Tandis qu’un témoin d’une affaire sensible doit être mis sous

protection, Levars a une piste pour disculper sa cliente. Quant à Claire, elle fait son grand retour, mais elle n’est pas indemne après ce qu’elle a vécu.

Jeudi 19 mai 2022, épisode 893 : Alors que Sabine déchante en revoyant un ex, Myriam tente de se convaincre qu’elle peut passer à autre chose. Pendant ce temps, le Senso est le théâtre d’un terrible événement.

Vendredi 20 mai 2022, épisode 894 : Tandis qu’une enquête est ouverte pour comprendre si Virgile et Alix ont des ennemis, Florent se sent impuissant à aider son client. De son côté, Inès a peur de perdre son emploi.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 2 au 6 mai 2022 en cliquant ICI

du 9 au 13 mai 2022 en cliquant ICI

